اليوم.. الأنبا ميخائيل يترأس نهضة مارمرقس الرسول في الكاتدرائية

يترأس الأنبا ميخائيل، الأسقف العام، اليوم السبت، النهضة الروحية لمار مرقس بالكاتدرائية المرقسية بالانبا رويس في العباسية.





يذكر ان الكنيسة القبطية الارثوذكسية،تحتفل، بتذكار استشهاد القديس مارمرقس الرسول، الملقب بـ كاروز الديار المسيحية، او مبدد الوثنية، والذي دخلت على يديه المسيحية إلى مصر عندما جال في شوارع الإسكندرية، بنشر الإيمان ضد عبادة الأوثان، حتى استشهد.





ويوافقتذكار استشهاده يوم الاربعاء المقبل الثامن من الجاري.





ويترأس الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، نهضة عيد استشهاد مارمرقس الرسول في الكاتدرائية المرقسية بالأزبكية، الثلاثاء المقبل، على أن يترأس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية نهضات عيد مارمرقس الرسول، على مدار أسبوع.



