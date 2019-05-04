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موعد أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو والقنوات الناقلة

السبت 04/مايو/2019 - 02:18 ص
موعد أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 
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يشهد اليوم السبت 4 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي

بورنموث vs توتنهام هوتسبير .. في الساعة 1:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ولفرهامبتون vs فولهام .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.

نيوكاسل يونايتد vs ليفربول .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- الدوري الإسباني

إسبانيول vs أتليتكو مدريد .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

سيلتا فيجو vs برشلونة ..في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

- دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي الكونغولي vs الترجي التونسي ..في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

صن داونز الجنوب أفريقي vs الوداد البيضاوي المغربي ..في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

- الدوري الألماني

بايرن ميونيخ vs هانوفر ..في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

فيردر بريمن vs بوروسيا دورتموند .. في الساعة 6:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.

- الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان vs نيس .. في الساعة 5 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

- الدوري الإيطالي

أودينيزي vs إنتر ميلان .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.

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كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
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ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
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x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
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x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
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15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
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15:30
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نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
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x
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هوفنهايم
فيردر بريمن
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x
18:30
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بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
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x
17:00
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نيس
بوردو
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x
20:00
-
أنجيه
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مازيمبي - جمهورية الكونجو
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