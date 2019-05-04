موعد أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو والقنوات الناقلة





يشهد اليوم السبت 4 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.





ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.





- الدوري الإنجليزي





بورنموث vs توتنهام هوتسبير .. في الساعة 1:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





ولفرهامبتون vs فولهام .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.





نيوكاسل يونايتد vs ليفربول .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.





- الدوري الإسباني





إسبانيول vs أتليتكو مدريد .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.





سيلتا فيجو vs برشلونة ..في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.





- دوري أبطال أفريقيا





مازيمبي الكونغولي vs الترجي التونسي ..في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.





صن داونز الجنوب أفريقي vs الوداد البيضاوي المغربي ..في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.





- الدوري الألماني





بايرن ميونيخ vs هانوفر ..في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.





فيردر بريمن vs بوروسيا دورتموند .. في الساعة 6:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.





- الدوري الفرنسي





باريس سان جيرمان vs نيس .. في الساعة 5 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.





- الدوري الإيطالي





أودينيزي vs إنتر ميلان .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.



