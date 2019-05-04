موعد أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو والقنوات الناقلة
السبت 04/مايو/2019 - 02:18 ص
أحمد عصام
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يشهد اليوم السبت 4 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.
ويرصد لكم "الفجر الرياضي" أهم مباريات اليوم السبت 4 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.
- الدوري الإنجليزي
بورنموث vs توتنهام هوتسبير .. في الساعة 1:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
ولفرهامبتون vs فولهام .. في الساعة 4 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD.
نيوكاسل يونايتد vs ليفربول .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.
- الدوري الإسباني
إسبانيول vs أتليتكو مدريد .. في الساعة 4:15 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.
سيلتا فيجو vs برشلونة ..في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.
- دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي الكونغولي vs الترجي التونسي ..في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.
صن داونز الجنوب أفريقي vs الوداد البيضاوي المغربي ..في الساعة 3 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.
- الدوري الألماني
بايرن ميونيخ vs هانوفر ..في الساعة 3:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.
فيردر بريمن vs بوروسيا دورتموند .. في الساعة 6:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD.
- الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان vs نيس .. في الساعة 5 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.
- الدوري الإيطالي
أودينيزي vs إنتر ميلان .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD.
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