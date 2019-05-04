"نكرة وغير محترمة".. فنانة خليجية في مرمى نيران مي العيدان!

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجومًا على فنانة عراقية لم تسمّها مطلقة عليها أبشع الصفات.

ونشرت على حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام" فيديو وصفت فيه الفنانة المذكورة بأنها نكرة وغير محترمة.

كما ردّت على قول الأخيرة إنها صغيرة الحجم بالقول: "إنت مالك حجم"، مضيفة أنها مجرد غبار في ليلة مظلمة وأرض يداس عليها عندما تتجاوز حدودها.

وتابعت العيدان أنها تحمل شهادة ماجستير في طول اللسان، إلا أنها "بنت عالم". وأضافت: "أهالينا ما يسمحولنا ندخل ملاهي ونترزق من الفلوس الحرام... انشالله بيتك رح ينقفل قريباً".





وتعليقاً على المقطع المصوّر الذي شاهده أكثر من 108 آلاف مشاهدة كتبت: "مي العيدان تمسح الأرض بمغنية عراقية تخصص ملاهي ليلية وكبريهات".







