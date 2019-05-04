تشيلسي يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية بريطانية موافقة تشيلسي على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد نجم وسط تشيلسي إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.





وذكرت صحيفة صن البريطانية بأن تشيلسي وافق بالفعل على انتقال هازارد إلى الملكي لكنه لن يعلن في الوقت الحالي عن الصفقة بشكل نهائي.





وأفات الصحيفة البريطانية بأنه من المحتمل أن يعلن تشيلسي رحيل هازارد في الثاني عشر من مايو الجاري في حالة فشله في بلوغ الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.





وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هازارد يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام للملكي بعد الموسم الكارثي الذي عاشه الفريق ووودع فيه كل المنافسات المحلية والأوروبية.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد يسعى للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم الجديد بعد أن يدعم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل.





يذكر أن هازارد شارك مع تشيلسي أمام آينتراخت فرانكفورت أمس في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



