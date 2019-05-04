للمرة الثانية.. حداد يطعن والدته بسكين خلافات أسرية بينهما في بنها

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شهدت قرية ورورة التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية،جريمة تقشعر لها الأبدان حيث طعن حداد مسلح، الجمعة، والدته بسكين، فسقطت على الأرض غارقة في دمائها وفر هاربا من المنزل بسبب خلافات أسرية،وجري نقل الأم في حالة خطرة لمستشفى بنها الجامعي وألقي القبض على المتهم.



وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد حسين جندية مأمور مركز بنها بوصول ربة منزل مصابة بعدة طعنات في البطن والصدر وفي حالة خطرة ولا يمكن استجوابها.



وانتقل العميد يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية وتبين من تحريات العميد حسني نصار مفتش مباحث بنها أن وراء الحادث ابن المجني عليها ويدعى "وا" 38 سنة، حداد مسلح، والذي تشاجر مع والدته بسبب الخلافات الأسرية، فاستل سكينا وقام بطعنها عدة طعنات نافذة.



وبالكشف عن المتهم تبين أنها ليست المرة الأولى التي يتعدي فيها على والدته وسبق أن تعدي عليها وجرى حبسه 3 شهور.



وألقى المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث مركز بنها القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث.

