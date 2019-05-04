خاص| كشلط: تجربتى مع الشواكيش غريبة ومجلس الإدارة قدم كل شئ للفريق للصعود

محمود السيد"كشلط " صاحب ال23 عام ، لاعب وسط بلدية المحلة والذي تم إعارتة للترسانة بدايةً من الدور الثاني للموسم المنقضى بدوري القسم الثاني في حوار مع "الفجر الرياضي" للحديث عن مشواره الكروي مع بلدية المحلة والترسانة ، وسبب عدم صعود الترسانة للممتاز.









١- متى واين كانت بدايتك لكرة القدم؟

بدأت كرة القدم في أكاديمية الإسماعيلي عندما كنت في الصف الرابع الإبتدائي ،ثم إنتقلت لناشئين الإسماعيلي مع الكابتن أحمد قناوى لمدة سنه.









٢- ما الأندية التي لعبت ضمن صفوفها خلال مسيرتك؟

بعد مشاركتي سنه في ناشئين الإسماعيلي إنضممت لفريق أبوصوير بالقسم الثاني لمدة 3 مواسم ، ثم إنتقلت لفريق بلدية المحلة لمدة 3 مواسم ، وفي الدور الثاني من الموسم المنتهى تم إعارتى من بلدية المحلة للترسانة حتى إنتهاء الموسم.









٣- كيف جاء إنتقالك من ابو صوير للبلدية؟

قبل إنضمامى للبلدية كانت هناك جلسة تجمع بيني وبين مسئولى فريق القناة وتم الإتفاق على كل شيء و الأمور المالية ، لكن حدث بعض الخلافات بسبب الإنقسام بين مجلس إدارة نادي أبوصوير ، ومن ثم تحدث كابتن وليد ابو العلا مع كابتن حمادة علوى في بلدية المحلة و تم إنضمامى لفريق البلدية.









٤- ما تقيمك لمشاركتك مع فريق ابو صوير ؟

ابو صوير بيتي والجمهور تعرف على من خلال مشاركتى مع الفريق ، النادي و الراحل الحاج محمد صالح رئيس نادى ابو صوير كان له فضل كبير عليا.









٥- ماذا عن مشاركتك وإنضمامك لنادى بلدية المحلة؟

منذ إنضمامى لنادي بلدية المحلة وانا أسعى وأجتهد من أجل النادي والجمهور ، لان جمهور البلدية جمهور كبير يستحق التقدير والفرحة.









٦-كيف كانت تجربتك مع الترسانة ؟

تجربتي مع فريق الترسانه غريبه الى حد ما فمنذ إنضمامى وانا أقدم كل ما لدي وكانت الأمور تسير بشكل جيد الى ان تعرضت للإصابة بتمزق فى الأربطة بماتش كوكاكولا ، تعافيت وعدت للمشاركة فأصيبت في ركبتي مره اخرى ، ولم أرى ان الأمور تسير معي بشكل جيد في الترسانة.









٧-مارأيك فى تجربة أحمد كشرى مع الترسانة ؟

تجربه ناجحة لانه من أول مباراة في الموسم و لأخر مبارتين كان ينافس بقوة على الصعود ، وقدم كل ما لديه للفريق وهو من المدربين المجتهدين .









٨- ما السبب وراء تراجع نتائج ومستوى الترسانة وعدم صعوده للممتاز رغم انه كان الأقرب؟

قد يكون السبب وراء ذلك هو الضغوطات التي كانت تحيط باللاعبين حيث انهم نافسو بقوه على الصعود منذ أول مباراة بالموسم وحتى طوال الموسم ، لاعبى الفريق والمدير الفني قدموا كل ما لديهم ، ومجلس الإداره قدم كل شيء للفريق من أجل الصعود.









٩- من خلال مشاركتك مع الترسانة في مجموعة القاهرة ومشاركتك مع البلدية في مجموعة بحري اي المجموعتين كانت أقوى؟

مجموعه بحري هي الأقوى لوجود 9 فرق تقريبآ ينافسو على الصعود ، اما مجموعة القاهرة فنجد الفرق التي تنافس على الصعود هي 4 فرق فقط ، بالإضافة الى اننا نجد في مجموعة القاهرة فريق بالمراكز الأولى يفوز على فريق بالمراكز الأخيرة بنتيجة كبيرة اما مجموعة بحري نجد ان فرق المراكز الأولى تفوز بصعوبة على فريق بالمراكز الأخيرة.









١٠- ماذا عن طموحاتك بالفترة المقبلة ؟

طموحى هو التواجد بالممتاز ، ومن ثم السعى والإجتهاد من أجل الإنضمام للمنتخب .



