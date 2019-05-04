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رئيس الزمالك ينتقد اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا

السبت 04/مايو/2019 - 01:24 ص
رئيس الزمالك ينتقد اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا
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علي نبوي
 
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وجه رئيس نادي الزمالك انتقادا لاذعا إلى اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا المقبلة في مصر، لعدم دعوته لحضور حفل القرعة التي أجريت الشهر الماضي، تحت سفح الأهرامات.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم يتم التوجيه لي في حفل قرعة بطولة أمم إفريقيا التي ستستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل، في المقابل تم دعوتي لحضور نهائي كأس زايد للأندية الأبطال".


وتابع "عندما سافرت إلى الإمارات لحضور نهائي كأس زايد للأندية استقبلت بشكل رائع للغاية، وأوجه الشكر إلى شعب الإمارات المحترم وقيادته الحكيمة".


وواصل "لم يتم نشر ما دار بيني وبين الشيخ محمد بن زايد والمستشار ترك أل الشيخ على هامش المباراة النهائية في الإعلام المصري، بينما قامت الصحف السعودية بنشر هذا الأمر واهتموا به".

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