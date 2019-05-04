3 ملايين مشاهدة لـ "سيبونا بقى في حالنا" من مسلسل محمد رمضان الجديد (فيديو)
السبت 04/مايو/2019 - 01:15 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
استطاعت أغنية "سيبونا بقى في حالنا" للمطرب أحمد شيبة من مسلسل "زلزال" الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الحالي ضمن قائمة Trending بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"
وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع منذ طرحها للمشاهدة والاستماع بيوتيوب حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها في 30 إبريل الماضي وحتى الآن.
Advertisements
- "أنا مافيا" لا تزال تكتسح مشاهدات يوتيوب!
- بعد نجاحها.. تعرف على عدد مشاهدات "أنا مافيا" لمحمد رمضان (فيديو)
- سمر تطرح أغنية "غيرو" مع المخرج ياسر سامي (فيديو)
- "virus"محمد رمضان لا تزال تحتفظ بصدارة قائمة Trending (فيديو)
- 10 ملايين مشاهدة لـ"فيروس" محمد رمضان!
- "سيبونا فى حالنا بقى" الأغنية الدعائية لمسلسل زلزال لأحمد شيبة.. فيديو
- محمد رمضان يفجر مفاجأة لجمهوره
- "سيبونا بقى في حالنا" لـ شيبة من مسلسل "زلزال" ضمن Trending يوتيوب (فيديو)
- "سيبونا بقى في حالنا" لـ أحمد شيبة تقترب من 3 ملايين مشاهدة في وقت قياسي!