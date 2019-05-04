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3 ملايين مشاهدة لـ "سيبونا بقى في حالنا" من مسلسل محمد رمضان الجديد (فيديو)

السبت 04/مايو/2019 - 01:15 ص
3 ملايين مشاهدة لـ سيبونا بقى في حالنا من مسلسل محمد رمضان الجديد (فيديو)
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الفجر الفني
 
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استطاعت أغنية "سيبونا بقى في حالنا" للمطرب أحمد شيبة من مسلسل "زلزال" الذي يخوض به الفنان محمد رمضان السباق الرمضاني الحالي ضمن قائمة Trending بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"

وحققت الأغنية عدد مشاهدات مرتفع منذ طرحها للمشاهدة والاستماع بيوتيوب حيث حققت أكثر من 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها في 30 إبريل الماضي وحتى الآن. 
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