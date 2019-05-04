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مرعى يعلن قائمة دكرنس لمباراة بدواى بالترقى

السبت 04/مايو/2019 - 01:11 ص
مرعى يعلن قائمة دكرنس لمباراة بدواى بالترقى
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هيثم حبيب
 
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أعلن مصطفى مرعى المدير الفنى لفريق دكرنس قبل قليل الأسماء التى ستنضم لقائمة الفريق فى مباراة شبان بدواى عصر اليوم السبت بملعب دكرنس ضمن الجولة العاشرة والختامية بالمجموعة الثالثة بدورة الترقى .


وضمت القائمة كلا من أسامة نجيب ، عمرو عيد ، محمد نبيل ، عدوى عاكف ، محمد موافى ،صامويل أوسو ، متولى حافظ ، إسلام قوره ، محمود أكمل ، محمد الدشة ، أحمد لويزا ، طارق سعد ، رامى قدرى ، وليد الحصرى ، حماده يحي ، عادل أدهم ، أمير بلبول ، محمد عبدالمطلب ، محمد كارم.


ويدخل دكرنس المباراة وفى رصيده ١٢ نقطة يحتل بها المركز الثانى ويحتاج للفوز أو التعادل بالمباراة من أجل الفوز والصعود والعودة لدورى القسم الثانى فيما يدخل شبان بدواى اللقاء ويمتلك فى رصيده ١٠ نقاط بالمركز الثالث ولابديل لديه سوى الفوز فقط من أجل إسعاد جماهير بدواى وتحقيق التأهل.
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