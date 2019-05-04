"مارتن" و"لوسيا" يسافران أفريقيا بالدراجة في استضافة الكشافة البحرية بالسويس (صور)

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استقبلت الكشافة البحرية في السويس، الرحالة مارتن ولوسيا يسافرون بالدراجة بين بلاد العالم قرروا، هذة الرحلة تكون فى أفريقيا، حيث وصلو لمحافظة السويس ويتجهون السبت إلى مدينة الغردقة ثم ابوسمبل والي السودان ثم اثيوبيا وتنزانيا وصولا الي جنوب افريقيا.



وهدف " مارتن " و" لوسيا " انهم يتجولون عدد من بلاد العالم والتعرف على ثقافات مختلفة من الشعوب وأنهم بدوا رحلتهم بالدراجة منذ ثلاث سنوات تقريبا علي الدراجة مرورا بتجارب كثيره، وينشرون السلام وخير ما قالوه ان مصر امنه ولم نتعرض للمضايقات بل قابلنا الوجه المبتسم وحسن الترحاب، وهذا ما شاهدنا في مقر الكشافه البحرية في السويس وقاموا بعرض تجاربهم وصورهم حول العالم وكيفية التعايش فى الصحراء وعلى الطرق السريعة ليلا ونهارا وشرح العديد من الثقافات والحضارات الأخرى التي لمسوها خلال رحلاتهم.



وقام قادة الكشافة البحرية بالسويس، باصطحاب "مارتن ولوسيا" لجولة سياحية داخل محافظة السويس وزيارة الأماكن الشهيرة بالسويس والاستماع باجواء استعدادات رمضان بشوارع السويس وكان ترحيب لهم على مايقدموا من توصيل هدف السلام.