قبل وليد أزارو .. نجوم أصابتهم لعنة "الهداف" في الدوري المصري

أصبح المهاجم المغربي وليد أزارو لغزًا محيرًا لجماهير الأهلي بالموسم الحالي، وذلك بعد تراجع مستواه بشكل ملحوظ هذا الموسم، وقلة إنتاجه التهديفي بعكس الموسم الماضي، بالإضافة إلي كثرة إهداره للفرص السهلة في مباريات الفريق الأحمر، وتقاعسه عن مساعدة فريقه في تحقيق الانتصارات في المباريات الهامة.









كان وليد أزارو أحد نجوم الدوري المصري الموسم الماضي، وحصد لقب هداف البطولة برصيد 18 هدفًا متفوقًا على العديد من المهاجمين المصريين والأجانب بالبطولة، لكن مستواه تراجع بشكل كبير هذا الموسم، حيث أنه لم يسجل سوي 4 أهداف فقط بالبطولة المحلية حتي الآن وصنع مثلها، مما أثر سلبيًا على خط هجوم المارد الأحمر.









المغربي وليد أزارو ليس أول مهاجم ينخفض مستواه بشكل مفاجئ في الموسم التالي للموسم الذي توج فيه بلقب "هداف" الدوري الممتاز، بل سبقه العديد من النجوم خلال السنوات الأخيرة التي أصابتهم لعنة "الهداف" وواجهتهم صعوبات ومعوقات كبيرة وخفت نجمهم في الموسم التالي لهذا الإنجاز.









ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير نجوم أصابتهم لعنة "الهداف" في الدوري المصري:-





1- أحمد الشيخ:

حصد أحمد الشيخ لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017 مع مصر المقاصة برصيد 17 هدفًا، وذلك بعد انتقاله للفريق الفيومي مُعارًا من النادي الأهلي، وذلك دفع إدارة القلعة الحمراء لاستعادة اللاعب مجددًا بعد نهاية الموسم، لكنه فشل في الحصول على فرصة حقيقية مع الأهلي وخرج معارًا مرة أخري لكن لفريق الاتفاق السعودي، ولم يسجل سوي هدف وحيد ثم عاد للقلعة الحمراء لكنه لا يشارك مع الفريق.









2- حسام باولو:

بعدما نجح في تحقيق إنجازًا رائعًا بالتتويج بلقب "هداف" الدوري الممتاز في موسمين متتاليين 2014-2015، 2015-2016 مع الداخلية وسموحة على الترتيب، انتقل لصفوف الزمالك في موسم 2016-2017 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأبيض ولعب 9 مباريات سجل هدفين، وفي الموسم التالي 2017-2018 لعب مع فريقين المقاولون العرب والاتحاد السكندري، وسجل 3 أهداف فقط، ويحاول هذا الموسم المنافسة مرة أخري على لقب الهداف مع فريقه الداخلية ولكنه يحتل المركز الرابع.









3- بوبا منسواه:

حصد النيجيري بوبا منسواه لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2009-2010 برصيد 14 هدفًا رفقة فريق إتحاد الشرطة، لكنه في الموسم التالي 2010-2011 لم ينجح سوي في تسجيل 7 أهداف فقط واحتل مركزًا متأخرًا في قائمة الهدافين.









4- شيكابالا وأحمد عبد الظاهر:

تقاسم الثنائي لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2012- 2013 برصيد 13 هدفًا لكل منهما، لكنهما واجه ظروفًا صعبة بالموسم التالي، حيث انتقل "شيكا" لصفوف سبورتنج لشبونة في تجربة احترافية فاشلة وشارك في 6 مباريات فقط ثم عاد لمصر وتنقل بين عدة أندية قبل أن يستقر حاليًا في أبولون سميراني اليوناني.









أما "عبد الظاهر" سجل 5 أهداف مع إنبي في الموسم التالي، ثم انتقل بعدها للأهلي ولكن تراجع إنتاجه التهديفي بشكل كبير، حيث لم يسجل سوي 4 أهداف بالدوري، ثم تعرض للإيقاف بعد رفع علامة رابعة في نهائي دوري الأبطال أمام أورلاندو بيراتس، وفي موسم 2014-2015 سجل 4 أهداف فقط مع الأحمر، وخرج من حسابات الجهاز الفني للفريق، حتي رحل عن النادي في 2015-2016 وتنقل بين عدة أندية ويلعب حاليًا في حرس الحدود.









5- فلافيو:

الأنجولي فلافيو أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي، حصد لقب هداف الدوري في موسم 2006-2007 برصيد 17 هدفًا، لكنه أصابته اللعنة في الموسم التالي 2007-2008، وشارك في 23 مباراة ولم يسجل سوي 5 أهداف واحتل مركز متأخر جدًا في قائمة هدافي البطولة، لكنه نجح في استعادة بريقه في موسم 2008-2009 وسجل 11 هدفًا وتقاسم اللقب مع بابا أركو لاعب الجيش، قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء إلي الشباب السعودي.