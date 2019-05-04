100 ألف مشاهدة للإعلان التشويقي لـ"العاصوف" للنجم السعودي ناصر القصبي (فيديو)
السبت 04/مايو/2019 - 12:57 ص
Advertisements
Advertisements
طرحت قناة "إم بي سي" برومو مسلسل العاصوف للنجم السعودي ناصر القصبي، والذي ينافس به ضمن موسم رمضان الحالي.
واستطاع البرومو أن يحقق عدد مشاهدات مرتفع عقب طرحه بالقناة الرسمية لـ"إم بي سي" بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 29 إبريل الماضي.
واقترب الإعلان التشويقي للمسلسل حتى الآن من تحقيق 100 ألف مشاهدة.
Advertisements
- أول رد من ناصر القصبي على اتهامه بتشويه المجتمع السعودي
- المنتخب السعودي يمنع ناصر القصبي من مواجهة منتقدي "العاصوف"
- عاجل.. حقيقة وفاة الكوميديان ناصر القصبي عضو لجنة تحكيم Arabs Got Talent
- حقيقة اعتزال السعودي ناصر القصبي
- بسبب طفل "لقيط".. ممثل شهير يصدم متابعيه ويتهموه بالتجرد من الإنسانية
- أول دراما سعودية تسلط الضوء على حادثة اقتحام الحرم المكي
- مديحة كنيفاتي تشارك في المسلسل السعودي "العاصوف 2"
- برومو "العاصوف" للنجم السعودي ناصر القصبي يحقق مشاهدات مرتفعة (فيديو)