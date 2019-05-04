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100 ألف مشاهدة للإعلان التشويقي لـ"العاصوف" للنجم السعودي ناصر القصبي (فيديو)

السبت 04/مايو/2019 - 12:57 ص
100 ألف مشاهدة للإعلان التشويقي لـالعاصوف للنجم السعودي ناصر القصبي (فيديو)
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طرحت قناة "إم بي سي" برومو مسلسل العاصوف للنجم السعودي ناصر القصبي، والذي ينافس به ضمن موسم رمضان الحالي.

واستطاع البرومو أن يحقق عدد مشاهدات مرتفع عقب طرحه بالقناة الرسمية لـ"إم بي سي" بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في 29 إبريل الماضي.

واقترب الإعلان التشويقي للمسلسل حتى الآن من تحقيق 100 ألف مشاهدة. 
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