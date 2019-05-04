تعرف على تفاصيل مسابقة كأس العالم للروبوت (فيديو)





وأضافت فايد، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الجمعة، أنها تحلم دائمًا بالوصول إلى الأفضل في مجال تصميم الروبوت.

قالت نهى فايد، الراعي الرسمي للفريق المصري الذي حصل على المركز الثالث عالميًا في تصميم الروبوت، إن مسابقة كأس العالم للروبوت تجعل الأطفال لديهم قدرًا من المعرفة يستطيع من خلالها أن يفكر بشكل أفضل، ويحل مشاكله بطريقة أفضل.وعن اشتراك مصر في المسابقة، قالت: "حرام كل الدول تشترك في هذه المسابقة ومصر لا، أنا عملت كل إللي أقدر عليه عشان مصر تروح المسابقة".