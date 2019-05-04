ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

العرض السويسري "تحيا الحياة" يفوز بجائزة مهرجان ليالي المسرح الحر

السبت 04/مايو/2019 - 12:39 ص
العرض السويسري تحيا الحياة يفوز بجائزة مهرجان ليالي المسرح الحر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
فاز العرض السويسري (تحيا الحياة) للمخرج أندريه بينا بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل بمهرجان ليالي المسرح الحر الذي أسدل الستار على دورته الرابعة عشرة يوم الخميس في الأردن.

العرض عبارة عن سرد جذاب لتغير الحياة الأسرية خلال القرن العشرين باستخدام مختلف فنون الغناء والرقص والموسيقى والأداء الحركي وكذلك فنون السيرك.

وفاز بالمركز الثاني العرض الإيطالي (الوهم) من إخراج فابيو أوموديو فيما فاز بالمركز الثالث مناصفة العرض المصري (بهية) من إخراج كريمة بدر والعرض الكويتي (ريا وسكينة) من إخراج أحمد العوضي.

وذهبت جائزة أفضل سينوغرافيا إلى عرض (بيروسماني) من جورجيا بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض السويسري (تحيا الحياة).

وجاءت جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين المصرية ياسمين سمير عن عرض (بهية) والسويسرية يوهانا ريتنيه سيرمير عن عرض (تحيا الحياة).

كما جاءت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الفلسطيني شبلي البو عن عرض (مثل ما سقطت الشمس) والكويتي علي الحسين عن دوره في عرض (ريا وسكينة).

ونظمت فرقة المسرح الحر الأردنية المهرجان في الفترة من 27 أبريل نيسان إلى 2 مايو أيار تحت شعار ”المسرح مفتاح لقلب المدينة“ بمشاركة عروض من الأردن ومصر وفلسطين والعراق والكويت وجورجيا وإيطاليا وسويسرا.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الوداد الرياضي - المغرب