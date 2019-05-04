العرض السويسري "تحيا الحياة" يفوز بجائزة مهرجان ليالي المسرح الحر

فاز العرض السويسري (تحيا الحياة) للمخرج أندريه بينا بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل بمهرجان ليالي المسرح الحر الذي أسدل الستار على دورته الرابعة عشرة يوم الخميس في الأردن.





العرض عبارة عن سرد جذاب لتغير الحياة الأسرية خلال القرن العشرين باستخدام مختلف فنون الغناء والرقص والموسيقى والأداء الحركي وكذلك فنون السيرك.





وفاز بالمركز الثاني العرض الإيطالي (الوهم) من إخراج فابيو أوموديو فيما فاز بالمركز الثالث مناصفة العرض المصري (بهية) من إخراج كريمة بدر والعرض الكويتي (ريا وسكينة) من إخراج أحمد العوضي.





وذهبت جائزة أفضل سينوغرافيا إلى عرض (بيروسماني) من جورجيا بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض السويسري (تحيا الحياة).





وجاءت جائزة أفضل ممثلة مناصفة بين المصرية ياسمين سمير عن عرض (بهية) والسويسرية يوهانا ريتنيه سيرمير عن عرض (تحيا الحياة).





كما جاءت جائزة أفضل ممثل مناصفة بين الفلسطيني شبلي البو عن عرض (مثل ما سقطت الشمس) والكويتي علي الحسين عن دوره في عرض (ريا وسكينة).





ونظمت فرقة المسرح الحر الأردنية المهرجان في الفترة من 27 أبريل نيسان إلى 2 مايو أيار تحت شعار ”المسرح مفتاح لقلب المدينة“ بمشاركة عروض من الأردن ومصر وفلسطين والعراق والكويت وجورجيا وإيطاليا وسويسرا.



