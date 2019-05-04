فرج عامر يتقدم بطلب إحاطة لتخفيض تذكرة مباريات البطولة الإفريقية إلى 50 جنيهًا
السبت 04/مايو/2019 - 12:22 ص
هدى عبدالرازق
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قال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة وعضو مجلس النواب، إنه فوجىء بارتفاع تذاكر دخول مباريات بطولة الأمم الأفريقية، حيث وصلت إلى 200 جنيه للدرجة الثالثة، و400 جنيه للدرجة الثانية.
وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة، إلى أنه كنائب عن الشعب يهمه أن الشباب المصري يحضر مباريات البطولة، حيث أن البطولة هدفها امتاع الشعب المصري، وبخاصة الشباب المصري.
وأضاف أن حضور الشباب سيضفي روح جميلة على المباراة، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة لتخفيض سعر التذكرة لتصل إلى 50 جنيهًا حتى يستطع الشباب حضور المبارات، حيث أن 200 جنيه أعلى من قدرة الشباب المادية.
وأشار "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الجمعة، إلى أنه كنائب عن الشعب يهمه أن الشباب المصري يحضر مباريات البطولة، حيث أن البطولة هدفها امتاع الشعب المصري، وبخاصة الشباب المصري.
وأضاف أن حضور الشباب سيضفي روح جميلة على المباراة، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة لتخفيض سعر التذكرة لتصل إلى 50 جنيهًا حتى يستطع الشباب حضور المبارات، حيث أن 200 جنيه أعلى من قدرة الشباب المادية.
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