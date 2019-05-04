النجمة العالميية كاردي بي متهمة بتقليد فنانة عربية!

بعد أن نشرت النجمة العالمية ​كاردي بي​ صورة ظهرت فيها مستلقية على الأريكة.





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مشابهة للفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​، متهمين كاردي بي بتقليد الفنانة اللبنانية على الرغم من أنه لا يوجد أي تواصل بينهما.



