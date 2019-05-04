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النجمة العالميية كاردي بي متهمة بتقليد فنانة عربية!

السبت 04/مايو/2019 - 12:14 ص
النجمة العالميية كاردي بي متهمة بتقليد فنانة عربية!
كاردي بي
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الفجر الفني
 
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بعد أن نشرت النجمة العالمية ​كاردي بي​ صورة ظهرت فيها مستلقية على الأريكة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مشابهة للفنانة اللبنانية ​ميريام فارس​، متهمين كاردي بي بتقليد الفنانة اللبنانية على الرغم من أنه لا يوجد أي تواصل بينهما.

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