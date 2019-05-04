النجمة العالميية كاردي بي متهمة بتقليد فنانة عربية!
السبت 04/مايو/2019 - 12:14 ص
الفجر الفني
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بعد أن نشرت النجمة العالمية كاردي بي صورة ظهرت فيها مستلقية على الأريكة.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مشابهة للفنانة اللبنانية ميريام فارس، متهمين كاردي بي بتقليد الفنانة اللبنانية على الرغم من أنه لا يوجد أي تواصل بينهما.
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