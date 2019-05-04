وزير الزراعة يكشف عن خطة الحكومة لتطوير المحالج ومصانع النسيج للحفاظ على القطن المصري

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قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، إن معظم المحصول المصري المُصدَر من القطن يكون خاما منذ عهد محمد علي باشا؛ وبالتالي التصنيع محدود والقيمة المضافة محدودة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على سلاسل القيمة المضافة للمحاصيل المختلفة لتزويد الإنتاج والعائد الاستثماري.



وأضاف أبو ستيت، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن لدى الحكومة المصرية خطة طموحة من أجل تطوير المحالج ومصانع النسيج للحفاظ على القطن المصري، من أجل تصنيعه وتوفير فرص عمل وزيادة العائدات منه.



وأشار وزير الزراعة إلى أن القطن ذهب أبيض، ويحب الحفاظ عليه وتطوير صناعته، لافتًا إلى أن 240 مليار جنيه مبلغ تطوير مصانع الغزل والنسيج والمحالج.

