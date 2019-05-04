توفيق عكاشة: "قنوات الإخوان بتخاف من المصريين"

Advertisements

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بالإضافة إلى القنوات التي تسير على نفس نهج القنوات الإخوانية، تريد أن تجعل المواطن المصري مكتئب، ويشعر أنه ليس هناك أمل.



وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن المواطن عندما يكون مكتئب يفقد لذة الحياة، مضيفًا: "قنوات الإخوان بيخافوا مننا"، لافتا إلى أن أعداء مصر لا يريدون أن نتقدم أي خطوة للأمام.



ولفت إلى أنه عندما انطلقت ثورة 30 يونيو كانت هناك مؤامرة كبرى على الشعب المصري، حيث كان هناك مخطط لتجميد عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، ولكن مصر تمكنت من دحض تلك المؤامرة، بل وأصبحت رئيس الاتحاد الأفريقي.



وحذر الشباب من الاعتماد على المعلومات الموجودة على الإنترنت، مشددا على ضرورة التحقق منها، معلقا: "المعلومات اللي على موقع ويكبيبديا عني غلط".