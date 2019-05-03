تعيين 4000 خطيب وإمام ومؤذن على وظائف رسمية في رمضان
الجمعة 03/مايو/2019 - 11:46 م
الفجر السعودي
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أكد وزير الشؤون الإسلامية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أنه بدايةً من شهر رمضان المبارك سيتم تعيين ما لا يقل عن 4000 خطيب وإمام ومؤذن على وظائف رسمية.
وتابع وزير الشؤون الإسلامية أن هذا يأتي بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتم البدء في تطبيق الأنظمة التقنية التي تساهم في خدمة المساجد والعمل الدعوي في المدينة المنورة، كما تعمل الوزارة على قدمٍ وساق لتطبيقها في مختلف مناطق المملكة، حسبما ذكر الوزير.
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