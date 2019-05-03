مريم أوزرلي تغازل جمهورها بجلسة تصوير جديدة

نشرت التركية العالمية مريم أوزرلي، المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه من أجواء خضوعها لجلسة تصوير جديدة.





ولكن اللافت في الفيديو هو خضوعها لهذه الجلسة على أنغام أغنية "تعا يا حبيبي" للفنان اللبناني ​جاد خليفة​، وقد تخطى عدد مشاهدي الفيديو الـ259 ألف في ساعات قليلة، إضافة إلى كثير من التعليقات الإيجابية.



