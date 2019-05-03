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جماهير ليفربول تطالب بإيقاف ميسي

الجمعة 03/مايو/2019 - 11:37 م
جماهير ليفربول تطالب بإيقاف ميسي
ميسي
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ريهام عبدالمحسن
 
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أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن جماهير ليفربول طالبت بإيقاف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة في مباراة العودة في الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.

 

وكشفت صحيفة صن البريطانية أن 3500 من جماهير ليفربول وقعوا على عريضة تطالب بإيقاف ميسي بعد أن اعتدى على فابينيو نجم الفريق في مباراة الذهاب.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن ميسي اعتدى على فابينيو بلكمة وتم احتساب الخطأ لصالح ميسي ليسجل منه الهدف الثالث لبرشلونة.

 

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن جماهير ليفربول طالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إعادة النظر في الواقعة واتخاذ قرار صارم بشأن ليونيل ميسي قبل مباراة العودة على ملعب أنفيلد.

 

يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز النادي الكتالوني بثلاثية نظيفة، سجل منها ميسي هدفين في شباك الفريق الإنجليزي.

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