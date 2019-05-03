وكيل دي ليخت يصدم برشلونة
الجمعة 03/مايو/2019 - 11:35 م
علاء خليف
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أكدت تقارير صحفية أن مينو رايولا، وكيل أعمال الهولندي ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس الهولندي يرفض انتقال موكله لصفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة أيه بي سي الإسبانية، إن رايو يفضل انتقال دي ليخت لصفوف ريال مدريد أو مانشستر يونايتد على الانضمام لبرشلونة، علمًا أن قيمة صفقة "دي ليخت" يقدر بـ 80 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة الأسبانية أن مينو رايولا يحدد مصير الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، إذا طلب منه الحصول على راتب أقل من راتبه الحالي في مانشستر يونايتد سيوافق حال رغبته في الانتقال لريال مدريد لأنه سيحصل على حوافز إضافية من حقوق صورته.
ويرفض ريال مدريد منح بول بوجبا راتبًا أعلي من الثنائي سيرجيو راموس وجاريث بيل خاصة أنه لم يتوج بدوري أبطال أوروبا.
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