جينيفر لوبيز تحتفل بعيد ميلادها في مصر

تحيي الفنانة العالمية ​جينيفر لوبيز،​ حفلا غنائيًا في مصر هذا الصيف وتحديداً شهر أغسطس المقبل في منطقة الساحل الشمالي.





وذلك في إطار جولة جينيفر لوبيز الغنائية بين الولايات المتحدة الأميركية بدءًا من 7 يوليو المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الـ 50، وتنتهي الجولة في أغسطس.





يذكر أن جينيفر لوبيز تعد الشخصية الأميركية من أصول لاتينية الأكثر ثراء في هوليوود، وصنفت من ضمن أكثر 100 شخصية أميركية من أصول لاتينية نفوذا في أمريكا".



