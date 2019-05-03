الشركة الراعية للأهلي تكشف عن موعد ظهور الزي الجديد

حددت شركة أمبرو راعية ملابس فريق النادي الأهلي مطلع شهر أغسطس موعدًا للكشف عن الزي الجديد الخاص بالموسم المقبل لفريق المارد الأحمر، بعد الاتفاق مع مسؤولي القلعة الحمراء.

وانتهت أمبرو من وضع اللمسات الأخيرة على القميص الجديد، وبات جاهزًا حيث بدأ العمل فيه منذ الانتهاء من الزي الحالي للفريق الأحمر.

ومن المقرر أن يشهد الأسبوع الأول من أغسطس على أقصى تقدير ظهور الزي الجديد حيث سيكون اللون الرئيسي الأحمر الذي يميز الأهلي، إلى جانب اللون الأسود أحد ألوان الزيين الاحتياطيين، في الوقت الذي تم استبعاد فيه اللون الأزرق.