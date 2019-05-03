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تشيك يكشف عن أمنيته قبل إنهاء مسيرته

الجمعة 03/مايو/2019 - 11:15 م
تشيك يكشف عن أمنيته قبل إنهاء مسيرته
بيتر تشيك
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مني العوضي
 
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كشف التشيكي بيتر تشيك، حارس مرمى أرسنال، عن أمنيته التي يريد تحقيقها قبل إنهاء مسيرته في الملاعب.

 

وأعلن تشيك أنه سيعتزل كرة القدم مع نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة رائعة في الملاعب مع ناديي تشيلسي وأرسنال، وتمنى الحارس إنهاء مسيرته تزامناً بالفوز بلقب الدوري الأوروبي.

 

وقال حارس أرسنال في تصريحات تلفزيونية: "أفضل سيناريو بالنسبة لي هو التتويج ببطولة الدوري الأوروبي، فستكون المباراة النهائية مناسبة خاصة بالنسبة لي مع نهاية مسيرتي".

 

وأضاف: "شخصية الفريق حسمت مواجهة فالنسيا وسجلنا أهدافا مهمة، وقدمنا مستوى كبيرا خاصة في الشوط الأول، وحافظنا على نظافة شباكنا وهذا هو الأهم".

 

وكان نادي أرسنال قد فاز على فالنسيا بثلاثة أهداف لهدف على ملعب "الإمارات"، في مباراة ذهاب نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي.

 

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