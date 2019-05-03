ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الفصائل الفلسطينية تعلن "رفع جهوزيتها" للرد على إسرائيل

الجمعة 03/مايو/2019 - 11:10 م
الفصائل الفلسطينية تعلن رفع جهوزيتها للرد على إسرائيل
الفصائل الفلسطينية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
طالبت "الغرفة المشتركة" التابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، الأجنحة العسكرية برفع درجة الجهوزية، للرد على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية"، إنه "أمام العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو".

وجاء هذا التلويح بالتصعيد من قبل الفصائل الفلسطينية، بعد استشهاد 3 فلسطينيين، اثنين منهم في قصف لموقع عسكري وسط قطاع غزة.

وبدأ التصعيد الإسرائيلي على غزة، بعد إعلان الاحتلال قنص ضابط ومجندة إسرائيليين، وهو ما اعتبره الجيش الإسرائيلي "حادثة خطيرة" كانت تهدف لقتل جنود.

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع زيارة يجريها وفدا حركتي فتح وحماس للعاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف منع انهيار مباحثات التهدئة في قطاع غزة في أعقاب التوتر الذي بدأ منذ يومين.
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
2
x
21:00
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
21:00
2
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
1
x
20:30
1
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
1
x
20:30
3
لايبزيج