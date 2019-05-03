الفصائل الفلسطينية تعلن "رفع جهوزيتها" للرد على إسرائيل
الجمعة 03/مايو/2019 - 11:10 م
وكالات
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طالبت "الغرفة المشتركة" التابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، الأجنحة العسكرية برفع درجة الجهوزية، للرد على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية"، إنه "أمام العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو".
وجاء هذا التلويح بالتصعيد من قبل الفصائل الفلسطينية، بعد استشهاد 3 فلسطينيين، اثنين منهم في قصف لموقع عسكري وسط قطاع غزة.
وبدأ التصعيد الإسرائيلي على غزة، بعد إعلان الاحتلال قنص ضابط ومجندة إسرائيليين، وهو ما اعتبره الجيش الإسرائيلي "حادثة خطيرة" كانت تهدف لقتل جنود.
ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع زيارة يجريها وفدا حركتي فتح وحماس للعاصمة المصرية القاهرة، لبحث ملف منع انهيار مباحثات التهدئة في قطاع غزة في أعقاب التوتر الذي بدأ منذ يومين.
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