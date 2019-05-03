أمير الجوف يطالب المؤذنين والأئمة الالتزام بتوجيهات "الشؤون الإسلامية"

وشدّد على الجهات المعنية بتوفير الموادّ الغذائية والسلع، والتأكّد من صلاحيتها، ومراقبة محلات بيع الأطعمة. مؤكدًا أهمية رفع مستوى الخدمات في المجالات الصحية والبلدية والكهربائية والاتصالات ومراقبة الأسعار في الأسواق والمحلات التجارية، مطالبًا كل الجهات المعنية بتوفير الموادّ الغذائية والسلع، والتأكّد من صلاحيتها، ومراقبة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المواد الغذائية.

ووجّه، بمضاعفة الجهود لدى شرطة المنطقة وإدارة المرور لمراقبة وتسهيل حركة السير في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية وعند الأسواق التجارية والمحلات، خاصة خلال أوقات الذروة، بينما أهاب أمير المنطقة بالمؤذنين والأئمة بالالتزام بأوقات الأذان والإقامة والتقيد بما صدر من التوجيهات الحثيثة من وزارة الشؤون الإسلامية بهذا الخصوص.

وقال: إن المملكة اكتسبت خصوصية تميزت بها، حيث شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين، والتي أولتهما حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، جُل الاهتمام لهما، ولزوارهما من المعتمرين والحجاج وعلينا جميعًا مسؤولية كبيرة لاستقبال ضيوف الرحمن، ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم البلاد إلى أن يعودوا إلى بلادهم سالمين، سائلًا الله للجميع الأجر والمثوبة.



