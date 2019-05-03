منى الشاذلي لـ شريف مدكور: "ندر عليا أوزع قمر الدين وشربات لما تقوم بالسلامة"

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أشات الإعلامية منى الشاذلي، بالإعلامي شريف مدكور، قائلة: "حد من ألطف الناس، ومن أكثر الناس الذين لديهم سلام داخلي".



وأوضحت "الشاذلي"، خلال تقديم برنامجها "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، أن شريف مدكور له وجه آخر عميق غير الوجه البشوش الذي يضحك باستمرار، وظهر ذلك عند حديثه على جده الفريق محمد فوزي، وزير الحربية سابقًا، أثناء استضافته في البرنامج.



ووجهت رسالة، للإعلامي، قائلة: "يا شريف إنت عارف إني بدعيلك بالشفاء والسلامة من قلبي بجد، ويا سيدي ندر عليا أوزع قمر الدين وشربات وأحتفل بيك يوم ما قوم بالسلامة من العملية، ألف سلامة عليك".



يذكر أن الإعلامي شريف مدكور، كان قد أعلن عن إصابته بسرطان في القولون.

