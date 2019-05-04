توفيق عكاشة: كل رجل دين يبحث عن سلطة كاذب

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اعتبر الإعلامي توفيق عكاشة، أن كل رجل دين يبحث عن سلطة كاذب، معلقا: "اختار حاجة من الاتنين، يا رجل دين، يا رجل دنيا".



وأشار عكاشة، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن المسلمين يعانون معاناة شديدة أمام العالم أجمع من الإساءة لسمعة الإسلام بسبب تصرفات وفتاوى بعض من يحسبون أنفسهم رجال دين.



وأوضح أن المخابرات الإنجليزية هى من زرعت جماعة الإخوان، والآن يحصدون أفعالها، حيث تسبب جماعة الإخوان في الابتعاد عن صحيح الدين، وجوهره، والإساءة له، لافتا إلى أن تحية الإسلام هى السلام، فكيف تكون تحية الإسلام السلام، ويكون هناك حرق وتفجير للكنائس والجوامع باسم الإسلام



