قنصلية السعودية في مومباي تطالب بإعادة المواطن المحتجز بالهند

تفاعلت قنصلية المملكة العربية السعودية في مومباي بالهند، مع مقطع نشره مواطن سعودي في الهند، ناشد فيه المسؤولين بالتدخل لإعادته إلى المملكة، بعد رفض السلطات الهندية عودته لوجود غرامات عليه، بسبب مخالفته المدة المسوح بها في التأشيرة.

وقالت القنصلية في مومباي، إنه بالإشارة إلى ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المواطن شداد بن ناصر السبيعي، تودّ القنصلية العامة أن توضح أن المواطن قدم إلى جمهورية الهند بتاريخ 2019/2/6 م بتأشيرة سياحية إقامتها لـ30 يومًا فقط وعليه قامت القنصلية بمخاطبة الجهات المختصة الهندية، بتاريخ 29/4/2019 للسماح بمغادرة المواطن.

وأوضحت أن الإجراءات المتبعة لدى السلطات الهندية في حالات انتهاء التأشيرة تتطلب بعض الوقت، مشيرة إلى أن القنصلية سوف تقوم بدفع الغرامة المطلوبة في الأيام القليلة القادمة، كالمتّبع في مثل هذه الحالات، على أن يسمح حينها للمواطن بالمغادرة، بالتنسيق مع الجهات المختصة الهندية.

وكان المواطن السبیعي، قد سافر للھند بتأشیرة قال إن مدّتھا يفترض أنها 90 يومًا، لكنه فوجئ -على حد قوله- بأن المدة 30 يومًا فقط. مشیرًا إلى أنه أقام في الھند ثلاثة شھور، وعند رغبته في العودة إلى المملكة اتّضح أن عليه غرامات يجب دفعها، وهو ما لم يتمكن منه.