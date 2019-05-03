آس الإسبانية: ريال مدريد ينهي أهم صفقاته مقابل 60 مليون يورو

كشفت الصحف الإسبانية، اليوم الجمعة، عن وصول نادي ريال مدريد لاتفاق مع مهاجم فرانكفورت لوكا يوفيتش لتمثيل الميرينجي بدايةً من الموسم المقبل.





وقالت صحيفة " الآس" الإسبانية أن نادي ريال مدريد أغلق صفقة لوكا يوفيتش مُقابل 60 مليون يورو بعقد يمتد لمدة 6 مواسم، 20% من قيمة الصفقة سوف تذهب لنادي بنفيكا 12 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لوكا يوفيتش بالفعل على إتصال مع لاعبي الفريق لمعرفة المزيد عن مدريد وعن المكان الجيد من أجل العيش فيه.





والجدير بالذكر أن الصربي لوكا يوفيتش يلعب هذا الموسم بين صفوف آينتراخت فرانكفورت معاراً من بنفيكا البرتغالي.





ويسعى نادي ريال مدريد تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان للتعاقد مع صفقات قوية لعدم تكرار ما حدث هذا الموسم وخروج النادي بدون بطولات.



