غدًا.. إذاعة الأغاني تحتفل بالذكرى الـ28 لوفاة موسيقار الأجيال

تحتفي السبت إذاعة الأغاني بذكرى رحيل موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الذكري 28.





وذلك بإذاعة مجموعة كبيرة من ألحان وغناء موسيقار الأجيال طوال اليوم.





ومن ضمن ما يذاع خلال اليوم أحبك وأنت فاكرني، أجري أجري، علي بالي ياناسيني، عمري ماحنسي يوم الاثنين، آه منك ياجارحني، ردي عليه، فوق الشوك لحليم، بسبوسة للمطربة شادية، علشان الشوك بصوت سمية القيصر، اللي يقدر علي قلبي لليلي مراد، لامش أنا اللي ابكي بصوت محمد الحلو، أنده عليك لوردة، مرسال الهوي لنجاة، علي فين وخداني عينيك لسعد عبد الوهاب وغيرهم.





وتستمر باقي فقرات اليوم، حيث يذاع لموسيقار الأجيال حوالي ساعة مع أغنياته الوطنية الساعة 11صباحًا

وفقرة كوكب الشرق في الثالثة عصرًا مع أغنية فكروني، أما السهرة لكوكب الشرق 11 مساًء، مع ودارت الأيام من ألحان موسيقار الأجيال.



