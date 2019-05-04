وزير الزراعة: هدف الدولة من مشروع المليون ونصف المليون فدان تحقيق مفهوم التنمية الزراعية

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قال الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لديه قدرة استيعابية للمعلومات الزراعية، مشيرًا إلى الرئيس لديه كافة التقارير التي تضم التفاصيل عن المشروعات، معلقا: "مندهش من قدرة الرئيس على استيعاب المعلومات، والمناقشة في التفاصيل".



وأضاف أبوستيت، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، على قناة "صدى البلد،: أن هدف الدولة من مشروع المليون ونصف المليون فدان تحقيق مفهوم التنمية الزراعية الشاملة لـ 1.5 مليون فدان، ما يعني وجود زراعة وإنتاج حيواني وداجني وإنشاء مزارع سمكية، بجانب إنشاء مناطق تجارية وتنمية صناعية.



وتابع: "نحاول جذب كتلة سكانية إلى الـ1.5 مليون فدان، وليس الهدف من المشروع زراعته بالكامل؛ لأننا ليس لدينا المياه الكافية لزراعة المليون ونصف المليون فدان"، متابعًا: نسعى إلى تنمية شاملة لـ 1.5 مليون فدان وفقًا للإمكانيات والموارد المائية المتاحة.

