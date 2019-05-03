تفاصيل مثيرة | مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 26 على شاشة إم بي سي الفضائية | اتفرج على عندما يكتمل القمر HD بدون تقطيع
الجمعة 03/مايو/2019 - 10:33 م
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عندما يكتمل القمر الحلقة 26، حقق مسلسل عندما يكتمل القمر في الفترة الأخيرة نجاحا باهرا وحقق أيضًا مشاهدات كبيرة، حيث أن مسلسل عندما يكتمل القمر تدور حوله الكثير من الغموض والإثارة.
أشارت أحداث المسلسل منذ بداية عرض الحلقة الأولي له أن هذا المسلسل سوف يكون مميز عن غيره من الأعمال، وقد كان هذا هو رأى الجمهور في هذا العمل، وبالفعل استطاع العمل أن يصل إلى أن يكون من أكثر المسلسلات تميز خلال هذه الفترة، وتقوم قناة MBC 1 بعرض حلقات المسلسل في تمام الساعة الحادية عشر مساءٌ بتوقيت المملكة.
أحداث مسلسل عندما يكتمل القمر الحلقة 26
تناقش أحداث مسلسل عندما يكتمل القمر جانب كبير من الغموض الذي يدور حوله أعمال السحر والدجل الذي يدخل على رب أسرة صغيرة وفقير، والذي قد تسبب ضيق الحال إلى الرجوع إلى منزله القديم الذي قد هجره منذ زمن بعيد، وقد سكنت هذا المنزل مخلوقة من العالم السفلي، والتي قد لبسته بالفعل هو الآخر.
بدأت أحداث المسلسل في التحول التام، فقد أنقلبت حياته رأس على عقب، وبدأت تظهر منه العديد من التصرفات الغريبة التي لا يعلم عن سببها أحد، وتدور أحداث المسلسل حول التطور الذي يحدث لرب الأسرة جمعان بسبب هذه المخلوقة الغريبة، التي تظهر له وحده في كل مكان.
تردد القناة الناقلة لمسلسل عندما يكتمل القمر
يعرض المسلسل على قناة ام بي سي 1 الاولي الفضائية على النايل سات والذى يبدء في تمام الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والذى يوافق الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية وتردد القنوات الناقلة لمسلسل عندما يكتمل القمر.
التردد: 11938.
قمر صناعي: نايل سات.
معدل ترميز: 27500.
استقطاب: أفقي H.
ومن المنتظر أن تشهد الحلقات القادمة العديد من الأحداث الغريبة والمريبة والمشوقة، ولهذا فينتظرها الكثيرون من الأشخاص حول جميع بلدان الوطن العربي.
موعد عرض مسلسل عندما يكتمل القمر
ينتظر العديد من محبي ومتابعي موعد عرض الحلقة الجديد من مسلسل عندما يكتمل القمر، والتي تعرض في أوقات مختلفة خلال اليوم على حسب توقيت البلدان العربية التي يتم عرض المسلسل فيها.
- في تمام الساعة 12 بتوقيت دولة الإمارات.
- في تمام الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة.
- في تمام الساعة 10 مساءٌا وهذا بتوقيت مصر.
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