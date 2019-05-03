أهم أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة.. رونالدو يعلق على عودته للملكي وبيريز ينهي الصفقة الخيالية للريال

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 3 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول محمد صلاح دائرة اهتمامات الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- فان بيك يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن فان بيك نجم وسط آياكس الهولندي دخل قائمة اهتمامات ريال مدريد في سوق الإنتقالات الصيفية في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة الماركا الإسبانية أن آداء لاعبي آياكس هذا الموسم دفع الكثير من الأندية لطلب التعاقد معهم مثل دي ليخت وزياش وفان بيك وتاديتش بالإضافة لانضمام دي يونج إلى برشلونة بشكل رسمي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد وضع فان بيك نجم وسط آياكس في قائمة الخطة البديلة خاصة بعد الآداء المميز الذي قدمه أمام توتنهام الإنجليزي في مباراة ذهاب الدور قبل النهائي وأمام يوفنتوس في دور الثمانية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بول بوجبا يظل رقم واحد عند زيدان في منطقة خط الوسط ولكن هناك عدة بدائل في القائمة مثل إيركسن نجم توتنهام ولكن فان بيك نجم وسط آياكس دخل ضمن القائمة البديلة للميرينجي.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن المشكلة الأولي لريال مدريد في صفقة التعاقد مع بوجبا هي الراتب الضخم الذي سيطلبه اللاعب بالإضافة إلى سعر الصفقة الباهظ في حين قد يكلف سعر فان بيك الملكي 60 مليون يورو فقط.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد سيواجه صراع كبير في صفقة التعاقد على فان بيك بعد أن أبدى باريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب نهاية الموسم.





- فاسكيز يقترب من الرحيل عن الملكي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن لوكاس فاسكيز نجم وسط ريال مدريد الإسباني اقترب من الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وأكد موقع البرنابيو الإسباني أن لوكاس فاسكيز يعتبر واحد من اللاعبين المهمين داخل حسابات المدير الفني زين الدين زيدان حيث دائماً أنه اللاعب البديل الأول عند زيدان من على مقاعد البدلاء.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن ثورة التغييرات والصفقات التي ينوي الملكي عقدها في سوق الانتقالات الصيفي المقبل عقب نهاية الموسم قد تجبر فاسكيز على الرحيل.

وأفاد الموقع الإسباني بأن ريال مدريد في خط الهجوم سيكون لديه الرباعي بنزيما وفاسكيز وأسينسيو وفينسيوس بالإضافة إلى رودريجو مع جلب هازارد من تشيلسي ويوفيتش من آينتراخت فرانكفورت.

وكشف الموقع الإسباني بأن بنزيما يعتبر لاعب رئيسي عن زيدان كما أنه لا يزال يثق في أسينسيو بالإضافة إلى أنه سيعتمد على فينسيوس ورورديجو لأنهما مستقبل الفريق بجانب الصفقات الجديدة، لذلك هناك شكوك كبيرة حول استمرار فاسكيز مع ريال مدريد وقد يظهر اسمه بقائمة الراحلين عن الفريق.





- صلاح يدخل قائمة الملكي البديلة في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي نجح في لفت أنظار ريال مدريد في الآونة الأخيرة.

وأفاد موقع البرنابيو الإسباني بأن مبعوثين من ريال مدريد تواجدو في مواجهة برشلونة وليفربول الماضية في ملعب الكامب نو معقل برشلونة في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن مسئولي ريال مدريد حرصوا على التواجد في المباراة لمراقبة عدة لاعبين لكنهم تفاجئوا بمستوي وآداء محمد صلاح أمام برشلونة في الكامب نو.

وذكر الموقع الإسباني أنه على الرغم من عدم دخول محمد صلاح بقوة في قائمة التعاقدات لكنه قد يكون أحد الصفقات البديلة في حالة فشل الملكي في التعاقد مع أهدافه الرئيسية.

يذكر أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع بول بوجبا وإيدين هازارد كأولوية في صفقات الصيف المقبل.





- رونالدو يعلق على عودته إلى ريال مدريد

كشف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن سعادته بمطالبة جماهير ريال مدريد له بالعودة مرة أخرى لصفوف الملكي بعد رحيله عن الفريق الصيف الماضي.

وقال رونالدو في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "الجمهور الإسباني عاملني جيدًا وأردت أن أبذل كل ما لدي في العمل من أجلهم بغض النظر عن المشكلة التي واجهتني وهو شيء لن أنساه على أي حال".

وأضاف: "أنا أسير للأمام برأس مرفوع وحياتي كتاب مفتوح والجماهير في مدريد يحبونني ومشجعو ريال مدريد يعلمون أنني قدمت الكثير للنادي. الناس يوقفونني في الشارع ويطالبوني بالعودة إلى ريال مدريد ويقولون لي هذا بيتك وهو شيء أحب أن أسمعه".

وتابع: "في الوقت نفسه تكون الجماهير دائمًا على استعداد لإطلاق الأحكام. على سبيل المثال يركزون على العمر ويقولون أشياء مثل، لقد انتهى ووصل إلى الـ33 أو الـ34 أو الـ35 من عمره ويجب أن يعتزل لكنني أريد أن أفاجئ الجميع".

وأردف قائلا : "يعتقدون أنني لا أواجه أي مشاكل في حياتي وأنني لا يمكن أن أكون حزينًا بسبب الأموال التي لدي، فهم يعتقدون أن المال يلغي كل المشاكل وأنك إذا امتلكت المال فلن تعيش لحظات صعبة في حياتك".

واختتم رونالدو تصريحاته قائلاً : "ينتظرون أن أضيع ركلة جزاء أو أن ألعب بشكل سيء في مباراة مهمة، إنها الحياة وأنا مستعد لها".





- تشيلسي يوافق على رحيل نجمه إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية بريطانية موافقة تشيلسي على رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد نجم وسط تشيلسي إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة صن البريطانية بأن تشيلسي وافق بالفعل على انتقال هازارد إلى الملكي لكنه لن يعلن في الوقت الحالي عن الصفقة بشكل نهائي.

وأفات الصحيفة البريطانية بأنه من المحتمل أن يعلن تشيلسي رحيل هازارد في الثاني عشر من مايو الجاري في حالة فشله في بلوغ الدور النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هازارد يعتبر من أبرز الأسماء المرشحة للانضمام للملكي بعد الموسم الكارثي الذي عاشه الفريق ووودع فيه كل المنافسات المحلية والأوروبية.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ريال مدريد يسعى للعودة مرة أخرى إلى منصات التتويج تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم الجديد بعد أن يدعم صفوفه بلاعبين من العيار الثقيل.

يذكر أن هازارد شارك مع تشيلسي أمام آينتراخت فرانكفورت أمس في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.





- خاميس رودريجيز يعود لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أسبانية أن الكولومبي خاميس رودريجيز سيعود لريال مدريد مرة أخرى في يونيو المقبل، إذا لم يقوم نادي بايرن ميونيخ بتفعيل بند شراءه من النادي الملكي.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن نادي بايرن ميونيخ قرر ترك "خاميس رودريجيز" يعود للريال بعد قضاء موسمين معهم بدلاً من التعاقد معه، حيث أن علاقته مع نيكو كوفاتش غير قابلة للإصلاح، والمدرب الكرواتي غير سعيد بوجوده.

ريال مدريد تعاقد مع خاميس في 2014 مقابل 80 مليون يورو، لكن عودته هذا الصيف ستكون خطوة مؤقتة، حيث أن زين الدين زيدان لا يعتمد عليه، وسوف تستمع إدارة الملكي للعروض المقدمة للاعب حيث أنه لن يكون له مكانًا في تشكيل الميرينجي الموسم المقبل.

وينتهي عقد رودريجيز مع ريال مدريد في 2021.





- ريال مدريد يرفض التعاقد مع نجم أياكس الهولندي

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد رفض فكرة التعاقد مع تاديتش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد رفض التعاقد مع تاديتش، بعدما قام ممثلين اللاعب بعرضه على الريال بعد مُباراة ريال مدريد أمام أياكس في دوري أبطال أوروبا، ولكن إدارة النادي رفضت اللاعب.

وأكدت تقارير أن قيمة تاديتش هي 15 مليون يورو فقط، وهذا يجعله خيارًا مثيرًا للاهتمام، ومع ذلك، كان مدريد واضحًا جدًا حول هذا الموضوع، ورغم أنه يبدو أنه لاعب رائع، فقد أخبروا ممثليه أن تاديتش لا يتلاءم مع ما يبحثون عنه.

ويستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، ولكن تبقي القيمة المالية للاعب عائق أمام إتمام التعاقد معه حيث يطلب ناديه الألماني 60 مليون يورو، ويحاول مسؤولي الملكي تخفيض المبلغ.





- ريال مدريد يحدد 5 صفقات بـ "نصف مليار" يورو

استقر نادي ريال مدريد على التعاقد مع 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة مقابل 500 مليون يورو.

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، الصفقات التي يستهدف ريال مدريد التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الأسبانية أن ريال مدريد حدد التعاقد مع بول بوجبا من اليونايتد وهازارد من تشيلسي وإيركسن من توتنهام وندومبيلي من ليون ويوفيتش من انتراخت فرانفكورت، بالإضافة للبرازيلي ميليتاو الذي انضم للفريق من بورتو.

وكشفت الصحيفة، أن اليونايتد سيطلب 150 مليون يورو لرحيل بوجبا في حين سيطلب تشيلسي 112 مليون يورو لبيع هازارد على الرغم من تبقي موسم وحيد في عقد اللاعب مع البلوز حتي 2020،فيما سيطلب توتنهام الحصول على 100 مليون يورو لرحيل إيركسن ولكن الريال لن يدفع أكثر من 85 مليون يورو نظرا لاقتراب نهاية عقده مع السبيرز.

وسيطلب فريق ليون الفرنسي 80 مليون يورو لرحيل لاعب الوسط ندومبيلي صاحب الـ22 عاما بينما سيرحل يوفيتش عن انتراخت فرانكفورت ب60 مليون يورو، ليصبح قيمة الصفقات المذكورة 487 مليون يورو، بالإضافة لـ 50 مليون يورو قيمة ميليتاو أي أن القيمة الإجمالية 540 مليون يورو.





- ريال مدريد يضع لمساته النهائية على الصفقات

وضع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لمساته الأخيرة من أجل التعاقد مع صفقات مميزة لبناء وتجديد الفريق بالموسم الجديد.

وقالت صحيفة "إس الإسبانية"، إن إدارة النادي برئاسة فلورنتينو بيريز، حددت مبلغ 540 مليون يورو لتدعيم صفوف الميرنجي.

فقد أكدت الصحيفة أن ريال مدريد سيصرف على ميليتاو 50 مليون، وعلى ندومبيلي 80 مليون، وسيدفع إلى ايريكسن 85 مليون، بالاضافة الى 112مليون للتعاقد مع ايدين هازارد،60 مليون لضم يوفيتيش وحوالي 150 مليون لتتويج التعاقدات بضم بول بوجبا.

واختتمت الصحيفة، أن زيدان ينوي الاستغناء عن كلًا من الحارس كيلور نافاس، وجاريث بيل، ودياز، وكاسيانو خلال الفترة المقبلة.





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