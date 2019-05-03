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5 ميداليات للاعبي مركز شباب الحي البحري في كأس مصر لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)

الجمعة 03/مايو/2019 - 10:38 م
5 ميداليات للاعبي مركز شباب الحي البحري في كأس مصر لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
كأس مصر لذوي الاحتياجات الخاصة
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مصطفى الجندي
 
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حقق فريق مركز شباب الحي البحري بشبين الكوم أربع ميداليات خلال المشاركة في بطولة كأس مصر لذوي الإحتياجات الخاصة التي أقيمت في المركز الأوليمبي بالمعادي، تحت قيادة مصطفى سليم المدير الفني للفريق المنوفي.

 

وحصل إبراهيم بدران على المركز الأول والميدالية الذهبية، وزن 72 كجم ورفع ثقل 130 كجم.

 

وحصل تامر الزنارى على المركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 65 ورفع ثقل 141 كجم.

 

وحصل أشرف لطفى عبد السلام القلا علي المركز التلات والميدالية البرونزاية، وزن 97 كجم ورفع ثقل 127 كجم.

 

وحصل سعيد الخرباوي على المركز الثاني وزن 59 كجم رفع ثقل 115 كجم.

 

كما حصل الناشئ أحمد طلعت على المركز الثالث والميدالية البرونزاية ورفع ثقل، 50 كجم.

5 ميداليات للاعبي مركز شباب الحي البحري في كأس مصر لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
5 ميداليات للاعبي مركز شباب الحي البحري في كأس مصر لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
5 ميداليات للاعبي مركز شباب الحي البحري في كأس مصر لذوي الاحتياجات الخاصة (صور)
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