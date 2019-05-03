"المرور": 2670 مركبة مخالفة لمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة (2670) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون، والإلتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.