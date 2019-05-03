وزير الزراعة: صدرنا 5 مليون طن فاكهة في 2018

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كشف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، حجم تصدير مصر من الفاكهة، موضحا أنه تخطى الخمسة ملايين طن في عام 2018.



وأوضح أبوستيت، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "صدرنا في عام 2018، 5 مليون و200 ألف طن فاكهة، ومع زيادة الأسواق في الخارج سيرتفع كم التصدير".



وأشار إلى أن زيادة الصادرات على رأس الأولويات، خاصة وأن معظم الصادرات خام، ونسبة التصنيع بها محدودة، لذا ستعمل الوزارة على رفع العائد الاستثماري من خلال القيمة المضافة.

