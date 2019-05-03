ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الزراعة: صدرنا 5 مليون طن فاكهة في 2018

الجمعة 03/مايو/2019 - 10:56 م
وزير الزراعة: صدرنا 5 مليون طن فاكهة في 2018
فاكهة
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
كشف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، حجم تصدير مصر من الفاكهة، موضحا أنه تخطى الخمسة ملايين طن في عام 2018.

وأوضح أبوستيت، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة: "صدرنا في عام 2018، 5 مليون و200 ألف طن فاكهة، ومع زيادة الأسواق في الخارج سيرتفع كم التصدير".

وأشار إلى أن زيادة الصادرات على رأس الأولويات، خاصة وأن معظم الصادرات خام، ونسبة التصنيع بها محدودة، لذا ستعمل الوزارة على رفع العائد الاستثماري من خلال القيمة المضافة.
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
2
x
21:00
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
21:00
2
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
1
x
20:30
1
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
1
x
20:30
3
لايبزيج