عكاشة عن انخفاض أسعار الخضروات: "أتخن كيلو خضار بـ6 جنيهات"
الجمعة 03/مايو/2019 - 10:39 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أسعار الخضروات شهدت انخفاضا ملحوظا الفترة الأخيرة، معلقا: "عشان محدش يصدعنا وإحنا داخلين على رمضان"، مشيرًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية الذي أقامته الدولة السبب في انخفاض الأسعار.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن زيادة المعروض من الخضروات والفواكة أدى إلى انخفاض الأسعار، مطالبًا التجار بضبط هوامش ربحهم حتى لا يكون هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وأضاف: "أتخن كيلو خضار بـ6 جنيهات"، منوها بأن تراجع الأسعار سببه العمل والإنتاج، لافتا إلى أنه اشترى كيلو فسيخ من نبروه بـ70 جنيهًا، وذلك بسبب زيادة الإنتاج السمكي.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن زيادة المعروض من الخضروات والفواكة أدى إلى انخفاض الأسعار، مطالبًا التجار بضبط هوامش ربحهم حتى لا يكون هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار.
وأضاف: "أتخن كيلو خضار بـ6 جنيهات"، منوها بأن تراجع الأسعار سببه العمل والإنتاج، لافتا إلى أنه اشترى كيلو فسيخ من نبروه بـ70 جنيهًا، وذلك بسبب زيادة الإنتاج السمكي.
Advertisements
- تعرف على أسعار الخضروات في الأسواق اليوم
- أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 2-1-2018
- أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 3-1-2018
- انخفاض أسعار الخضروات في الأسواق اليوم 28-1-2018
- "القاهرة التجارية" تعلن عن مفاجاءة في أسعار الخضروات خلال الفترة المقبلة
- شعبة الخضروات والفاكهة عن مشروع الصوب الزراعية: "كنا في انتظاره من سنين"
- انخفاض أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الأحد 31-3-2019 والشعبة تكشف السبب
- أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الأربعاء 3-4-2019
- أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 5-4-2019 بسوق العبور