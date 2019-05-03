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عكاشة عن انخفاض أسعار الخضروات: "أتخن كيلو خضار بـ6 جنيهات"

الجمعة 03/مايو/2019 - 10:39 م
عكاشة عن انخفاض أسعار الخضروات: أتخن كيلو خضار بـ6 جنيهات
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن أسعار الخضروات شهدت انخفاضا ملحوظا الفترة الأخيرة، معلقا: "عشان محدش يصدعنا وإحنا داخلين على رمضان"، مشيرًا إلى أن مشروع الصوب الزراعية الذي أقامته الدولة السبب في انخفاض الأسعار.

وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، إلى أن زيادة المعروض من الخضروات والفواكة أدى إلى انخفاض الأسعار، مطالبًا التجار بضبط هوامش ربحهم حتى لا يكون هناك ارتفاعات جديدة في الأسعار.

وأضاف: "أتخن كيلو خضار بـ6 جنيهات"، منوها بأن تراجع الأسعار سببه العمل والإنتاج، لافتا إلى أنه اشترى كيلو فسيخ من نبروه بـ70 جنيهًا، وذلك بسبب زيادة الإنتاج السمكي.
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