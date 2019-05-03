الأربعاء.. إيمان البحر ضيف أولى حلقات "الخيمة" على إذاعة الأغاني

يستضيف برنامج "الخيمة" في ستديو إذاعة الأغاني، المطرب إيمان البحر درويش في سهرة غنائية طربية رمضانية على الهواء في الواحدة صباحًا، لمدة ساعتين يوم الأربعاء.



