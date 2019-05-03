ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأربعاء.. إيمان البحر ضيف أولى حلقات "الخيمة" على إذاعة الأغاني

الجمعة 03/مايو/2019 - 10:29 م
الأربعاء.. إيمان البحر ضيف أولى حلقات الخيمة على إذاعة الأغاني
إيمان البحر
Advertisements
طباعة
محمود حنفي
 
Advertisements
يستضيف برنامج "الخيمة" في ستديو إذاعة الأغاني، المطرب إيمان البحر درويش في سهرة غنائية طربية رمضانية على الهواء في الواحدة صباحًا، لمدة ساعتين يوم الأربعاء.

يصحبه في الخيمة طارق مصطفي وناصر رشوان وهالة رستم، وينفذها هندسيا عمرو البدري، "الخيمة" من إعداد وتنفيذ منال حسن.
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
تقييمك لحفل الفنان محمد رمضان الأخير؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
2
x
21:00
0
بيرنلي
الدوري الإسباني
إشبيلية
0
x
21:00
2
ليجانيس
الدوري الإيطالي
يوفنتوس
1
x
20:30
1
تورينو
الدوري الألماني
ماينز
1
x
20:30
3
لايبزيج