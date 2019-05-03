الأربعاء.. إيمان البحر ضيف أولى حلقات "الخيمة" على إذاعة الأغاني
الجمعة 03/مايو/2019 - 10:29 م
محمود حنفي
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يستضيف برنامج "الخيمة" في ستديو إذاعة الأغاني، المطرب إيمان البحر درويش في سهرة غنائية طربية رمضانية على الهواء في الواحدة صباحًا، لمدة ساعتين يوم الأربعاء.
يصحبه في الخيمة طارق مصطفي وناصر رشوان وهالة رستم، وينفذها هندسيا عمرو البدري، "الخيمة" من إعداد وتنفيذ منال حسن.
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