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رئيس برشلونة يزف بشري سارة للجماهير بشأن ميسي

الجمعة 03/مايو/2019 - 10:25 م
رئيس برشلونة يزف بشري سارة للجماهير بشأن ميسي
ميسي
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مني العوضي
 
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أوضح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، أن لا جدال على استمرار ليونيل ميسي مع البارسا وعدم رحيله.

وقال بارتوميو في تصريحاته عبر "الجارديان" البريطانية: "ربما يلعب ميسي حتى يبلغ الخامسة والأربعين، من يدري؟".

وتابع حديثه: "نحن نعلم أنه سيلعب لثلاث أو أربع أو خمس سنوات أخرى، ونحن لا نعرف عددهم، سيلعب مثلما يريد لأنه يقدم شيء عظيم".

وأكمل: "نحن نستعد، هناك لاعبون مثل عثمان ديمبيلي، كليمنت لينجليت، آرثر موجودون لبناء فريق عندما يتوقف ميسي عن اللعب".

وأضاف: "لكن لا أزال أرى ميسي بعيدًا، لا أعتقد أن ذلك اليوم قريب، نحن نخبر اللاعبين الذين يلعبون ويتدربون معه بالاستفادة بكل لحظة مع الليو".
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