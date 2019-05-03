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مستشفيات جامعة الأزهر ترفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي حريق الموسكي

الجمعة 03/مايو/2019 - 10:29 م
مستشفيات جامعة الأزهر ترفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال مصابي حريق الموسكي
حريق الموسكي
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محمود الجلاد
 
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قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم الجمعة، رفع حالة الاستعداد القصوى في مستشفى الحسين الجامعي ومستشفى سيد جلال، لاستقبال أي حالات من المصابين في حادث حريق الموسكي.

وأكد الدكتور أحمد سليم عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، تواجد جميع الجراحين والمتخصصين وأطباء الطوارئ وطاقم التمريض بالمستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، ورفع حالة الاستعداد القصوى في المستشفيات الجامعية، في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات.

من جانبهما على الفور أعلنا الدكتور حسام حسين، مدير عام مستشفى سيد جلال، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، استعدادهما الحالي لاستقبال أي حالات جراء الحريق الذى اندلع بمنطقة حي الموسكي بالقاهرة، وذلك بالتنسيق التام مع الجهات المختصة.
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