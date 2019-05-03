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أستاذ كيمياء حيوية يحذر من شراء ما يسمى بـ"مجموعة الأنفلونزا"

الجمعة 03/مايو/2019 - 10:25 م
أستاذ كيمياء حيوية يحذر من شراء ما يسمى بـمجموعة الأنفلونزا
أدوية
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أمنية فوزي
 
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قال الدكتور محمود بهجت، أستاذ الكيمياء الحيوية، والمشرف على معامل مكافحة العدوى بالمركز القومي للبحوث، إن المعمل أعطى فرصة للشباب المصريين بأنهم يكونوا متواجدين في قنوات علمية، ويتدربوا على أحدث التقنيات التي من الممكن أن تستخدمها مصر في علاج وتشخيص العدوى.

وأضاف "بهجت"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "
dmc" مساء اليوم الجمعة، أن المركز القومي للبحوث قام بتطوير لقاح واقي من أنفلونزا الطيور، وتم تطوير هذا اللقاح أكثر من مرة، لافتًا إلى أنه لقاح مصري 100%.

وأوضح أن الإسراف في المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات خطير جدًا وكارثة، ناصحًا المصريين بعدم شراء ما يسمى بـ"مجموعة الأنفلونزا".
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