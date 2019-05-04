نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يتلقى اتصالا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإيطالي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، إصابة 50 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة، السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإيطالي.

إصابة 51 مواطنا فى حادث حريق الموسكي

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات ومراكز الحروق فى محيط منطقة الأزهر، وذلك بعد إصابة 51 مواطنا فى حادث حريق بمخزن بالدور الأراضي بعقار مكون من أربعة طوابق، بشارع اليهود، منطقة الأزهر، محافظة القاهرة.

السيسي يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء الإيطالي

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى.

تعرف على موعد الإفطار والإمساك في أول أيام شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء عن استطلاع هلال رؤية شهر رمضان لعام 1440 هجريًا، وذلك يوم الأحد القادم المقبل 5 مايو الجاري، وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

إصابة 50 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة

أصيب 50 متظاهرا فلسطينيا، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة.

البرازيل توقف طباعة العملة الوطنية الفنزويلية

توقفت البرازيل عن طباعة وتصدير البوليفار (العملة الفنزويلية) إلى فنزويلا.