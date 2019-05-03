مصطفى بكري لـ وزير قطاع الأعمال: "كفاية تصريحات محبطة"
الجمعة 03/مايو/2019 - 09:18 م
داليا الحسين
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انتقد الإعلامي مصطفى بكري، تصريحات وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، حول سعر الغاز، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة يعاني من مشاكل عديدة، وخاصة صناعة السيراميك والحديد والصلب.
وقال بكري خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، إن صناعة السيراميك مهددة بسبب سعر الغاز، وتم إيقاف التصدير للخارج، متسائلًا: "لحساب من تهديد صناعة بهذا الحجم؟".
وتابع: "وزير قطاع الأعمال تحدث عن شركة الحديد والصلب في حلوان، وقال إن تطويرها شيء معقد، رغم إنه أعلن بدء التطوير منذ 6 أشهر"، موجهًا حديثه للوزير قائلًا: "أرجو من وزير قطاع الأعمال زيارة مصنع الحديد والصلب، والتحدث مع العمال والمهندسين، وأرجوك كفاية تصريحات محبطة للناس".
وقال بكري خلال تقديمه برنامجه "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، إن صناعة السيراميك مهددة بسبب سعر الغاز، وتم إيقاف التصدير للخارج، متسائلًا: "لحساب من تهديد صناعة بهذا الحجم؟".
وتابع: "وزير قطاع الأعمال تحدث عن شركة الحديد والصلب في حلوان، وقال إن تطويرها شيء معقد، رغم إنه أعلن بدء التطوير منذ 6 أشهر"، موجهًا حديثه للوزير قائلًا: "أرجو من وزير قطاع الأعمال زيارة مصنع الحديد والصلب، والتحدث مع العمال والمهندسين، وأرجوك كفاية تصريحات محبطة للناس".
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