إصابة 50 متظاهرا فلسطينيا شرقي قطاع غزة

أصيب 50 متظاهرا فلسطينيا، بجراح مختلفة، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة.





وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها وصل وكالة "الأناضول" نسخة إن ٥٠ متظاهرا فلسطينيا، أصيبوا بجراح، بينهم 10 أطفال، وسيدتين، و 3 مسعفين وصحفية.





ولم توضح الوزارة في بيانها طبيعة الإصابات.





وتجمهر آلاف الفلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في 5 مناطق قريبة من السياج الحدودي مع إسرائيل، شرقي قطاع غزة، للمشاركة في مسيرات العودة الأسبوعية.





من جهة أخرى، وتزامنا مع انطلاق مسيرات العودة، أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، عن إصابة جندييْن، جراء إطلاق نار، نفذه فلسطينيون، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة.





وقال أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إن قوة عسكرية تعرضت لإطلاق نار بالقرب من السياج الأمني جنوب القطاع، ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة ومجندة بجروح طفيفة جدًا.





وذكر أدرعي أن طائرة عسكرية، أغارت على موقع تابع لحركة حماس، بغزة ردًّا على الحادث.





وفي قطاع غزة، لم تصدر أي جهة فلسطينية ردا فوريا على بيان الجيش.





كما ذكر شهود عيان، أن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا وسط قطاع غزة، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.