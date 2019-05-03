ما بين "حريق الموسكي وتركيا تقتل سجين".. 10 هاشتاجات تصدرت تويتر هذا الأسبوع

شهد هذا الأسبوع العديد من الأحداث على المستوى المحلي والدولي، وهو ما دفع رواد مواقع التواصل الأجتماعي، إلى تدشين عدد من الهاشتجات التي تتناول الاحداث التي وقعت خلال هذا الأسبوع.

هاشتاج الموسكي

نشب، اليوم الجمعة، حريق هائل في حارة اليهود، بمنطقة الموسكي، بالقاهرة، ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، في محاولة للسيطرة على الحريق الذي شب بالمنطقة التي تنتشر بها محال الملابس والمفروشات.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #الموسكي، والذي تصدر قائمة الأكثر تدوالا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر.

موسم الهجوم على رسالة

"موسم الهجوم على رسالة" .. بهذا الهاشتاج، دافع العشرات بل والمئات عن جمعية "رسالة" الخيرية، ضد الهجمات التى تتعرض لها الجمعية من آن لآخر، وتحديدا فى المواسم الذى تنشط فيه الجمعية، ويزداد نشاطها الخيرى، مثل موسم شهر رمضان.

تركيا تقتل سجين

كما تصدر هاشتاج بعنوان"تركيا تقتل سجين"، قائمة الأكثر تداولاً عبر"تويتر"، وذلك عقب إعلان تركيا انتحار سجين فلسطيني، اتهم بالتجسس لصالح الإمارات، وهو ما نفاه أخو السجين المتوفي، واتهم تركيا بقتله.

وتفاعل معه النشطاء حيث ذكر حساب الناشط منذر آل شيخ مبارك في تغريدة له: هذه زنزانة #الشهيد_زكي_مبارك الذي تقول #تركيا عنه ( وجد !!!!!!)مشنوقاً في باب الحمام الزنزانة إنفرادية ولاباب للحمام لابد من تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ذلك!!!"

هاشتاج عيد العمال

ومع احتفال المصريون بعيد العمال، دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج #عيد_العمال والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على "تويتر"، وجاءت التعليقات كالتالي:

#عيد_العمال ده للعيال التوتو.. انما احنا ننزل شغل ف اليوم ده عادي ولا نتأثر ولا نعيط ولا نكتئب.

كل عام وانتم بخير#عيد_العمال

عيد شم النسيم

وخلال احتفالات المواطنين بمناسبة أعياد شم النسيم دشن نشطاء مواقع التواصل الأجتماعي،هاشتاج "شم النسيم"، وشارك النشطاء فهو الأكثر تعليقا وبالطبع أتت التعليقات حاملة بالعديد من الآراء حول العيد.

الحزام والطريق

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في مبادرة "الحزام والطرق"، التي نظمتها الصين، بمشاركة قادة 37 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ومنها دول عربية، وتهدف مبادرة الحزام والطريق إلى إعادة إحياء طريق الحرير التاريخي الذي كان يربط بين الصين وآسيا وأوروبا.

وقد غرد نشطاء التوتير عبر هاشتاج مبادرة الحزام والطريق، قالت علا: "ربنا يخليك يا ريس شرفتنا، وأنت بتضحك مع المستشار النمساوي و بوتين، ربنا يحفظك"، بينما قال هاني هلالي: "عايزك تركز في الصورة،

مصر في الصف الأول في المنتصف جنب روسيا والصين المنظم للحدث، ده وضع مصر دلوقتي، مصر أصبحت قوة اقليمية".

سبت النور

كما تصدرت احتفالات المسيحين بعيد القيامة المجيد، حيث تصدرهاشتاج "سبت النور المقدس" قبل احتفالات المسيحين بيوم، حيث يحتفل الأقباط بسبت النور أو السبت المقدس وهو اليوم الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة وقبل أحد القيامة أو عيد الفصح، وينص الانجيل بأن النساء ذهبوا إلى قبر المسيح في فجر الأحد وكان المسيح قد قام، وتزدحم كنيسة القيامة بالقدس بعدد كبير من الزوار، بإنتظار انبثاق النور المقدس حسب المعتقدات المسيحية.

وقد غردت الكاتبة فاطمة ناعوت :ِ" كل سنة وكل إخواتي المسيحيين بخير وفرح في (سبت النور المقدس).

ونلتقي دائمًا في الأعياد على المسرّة والمحبة والفرح."، بينما قالت الفنانة نجوى كرم: "سبت النّور عطانا السيد المسيح النّور والسلام ، المسيح قام حقاً قام ".

ترامب

نشر البيت الابيض صورة للسيدة الاولي زوجة ترامب ميلانيا ترامب وهي تجلس بمفردها في البيت الابيض ويحيط بها المصورين ، ليتمنى لها عيد ميلاد سعيد .

غردت ديمة الخطيب: "البيت الأبيض ينشر هذه الصورة البائسة جداً للسيدة الأولى ليتمنى لها عيد ميلاد سعيد، المثير للاهتمام هي التعليقات تحت التغريدة من الناس حول العالم، يوماً ما أتمنى أن تنطق هذه السيدة، انظروا إلى تفاصيل تعابير وجهها وكيف اختار البيت الأبيض لها هذا المشهد الذي يعكس وحدتها بشكل صارخ، بينما غرد أحمد حجي: "اتوقّع المشكلة الكبيرة هي في إدارة العلاقات العامة لانهم مش شغّالين شغلهم منيح من اوّل ما ترمب اترشَّح.

شكرًا الوليد بن طلال

وتصدر هاشتاج "شكرًا الوليد بن طلال"، الترند السعودي، وذلك بعد أن تعاقدت إدارة نادي الهلال برئاسه الأمير محمد بن فيصل مع المدرب البرازيلي شاموسكا المدير الفني لفريق الفيصلي لقيادة الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي، وتحمل تكاليف الصفقة الوليد بن طلال.

وأقال نادي الهلال السعودي مدربه الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي من منصبه.