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تركيا تستمر في دعمها لإيران وترفض التعاون لوقف الإرهاب (فيديو)

الجمعة 03/مايو/2019 - 08:47 م
تركيا تستمر في دعمها لإيران وترفض التعاون لوقف الإرهاب (فيديو)
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الفجر
 
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أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده لا يمكنها تنويع وارداتها النفطية بسرعة، بعد أن أنهت الولايات المتحدة إعفاءات كانت منحتها لبعض مشتري الخام من إيران.

وفي حين تمكنت تركيا من التحول تدريجياً عن اعتمادها الشديد على الخام الإيراني على مدار الاثني عشر شهراً الماضية، قال الوزير أوغلو، في مؤتمر صحافي، إن النفط من بعض الدول الأخرى غير مناسب لمصافي التكرير التركية.

وتابع: «لا يبدو أن بإمكاننا تنويع مصادر النفط الذي نستورده في فترة زمنية قصيرة»، مضيفاً أنه ينبغي لواشنطن أن تعيد النظر في قرارها.

وقال: «علينا أن نجدد التكنولوجيا لمصافينا النفطية عندما نشتري النفط من دول أخرى، ذلك سيعني أن تبقى مصافي التكرير مغلقة لبعض الوقت، هذا بالطبع له تكلفة».

وبحسب منصة "مداد نيوز"، هبطت الواردات التركية من إيران بشكل تدريجي منذ مايو الماضي عندما تحدثت الولايات المتحدة لأول مرة عن عقوبات محتملة.

وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية حاجاتها من الطاقة، واستوردت 912 ألف طن شهرياً في المتوسط من النفط من إيران حتى مايو، وهو ما يمثل 47 في المائة من مجمل حاجاتها من الطاقة.

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