دول الأزمات × أسبوع.. مقتل 12 حوثيا في صرواح..والطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

شهد الأسبوع الماضي عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول التي تشهد أزمات، لاسيما سوريا وليبيا واليمن وفلسطين.

وبالتزامن مع انتهاء الأسبوع ترصد "الفجر" أبرز الأحداث التي طرأت بالدول التي تشهد أزمات، وهو ما نوضحه من خلال السطور التالية.

مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء اعتداء إرهابيين على ريف جبلة

قتل شخص وأصيب 4 آخرون، الخميس؛ جراء استهداف المجموعات الإرهابية المنتشرة فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب بالصواريخ، محيط مدينة جبلة فى ريف اللاذقية الواقعة شمال غرب سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المجموعات الإرهابية المنتشرة فى محافظة إدلب وأقصى الريف الشمالى فى اللاذقية استهدفوا بالصواريخ قرية بخضرمو بريف مدينة جبلة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل.

فيما ردت وحدة من الجيش السوري على مصدر الاعتداء بضربات أسفرت عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وإيقاع خسائر في صفوف الإرهابيين.

الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع في غزة

قصف سلاح الجو الإسرائيلي الأربعاء، مواقع في قطاع غزة، قال إنها "رد على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق أمس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في صفحته على موقع "فيسبوك": "خلال ساعات الليلة الماضية أغارت طائرات سلاح الجو على عدد من الأهداف في مجمع عسكري تابع لحركة حماس في شمال قطاع غزة وذلك ردا على إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق أمس".

ظهور "البغدادي" قرب الحدود السورية

كشف مصدر محلي في محافظة نينوى، يوم السبت، أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ظهر قرب الحدود العراقية من جهة سوريا باتجاه الحدود المشتركة، فيما أكد أن البغدادي بدى نحيلاً وغير قادر على الكلام بصورة طبيعة لأنه يعاني من إصابات تعرض لها سابقاً، مشيراً إلى أنه اتهم الأنصار بخذل المهاجرين.

ووفق موقع "السومرية نيوز" العراقي فإن "زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي ظهر لفترة قصيرة في المنطقة الحدودية الواقعة بين العراق وسوريا من جهة البو كمال حيث يتحرك في هذه المنطقة التي لا زال التنظيم يسيطر عليها"، مبيناً أن البغدادي بدأ غير قادر على الكلام وأنه ينتقل في سيارة محدودة غير خاضعة للحمايات كما كان سابقاً لإبعاد الشبه عنه.

الفلبين تأمر بالإجلاء الإجبارى لمواطنيها في ليبيا

أصدرت الفلبين، أمرا بالإجلاء الإجبارى لأكثر من ألف من مواطنيها المتواجدين فى العاصمة الليبية طرابلس، فى ظل تصاعد القتال هناك.

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية يوم الأربعاء عن ايمانويل فيرنانديز المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية قوله "إن الحكومة أصدرت أمرا بعدما حذرت سفارتنا فى طرابلس من أنها لم يعد بإمكانها ضمان سلامة وأمن الفلبينيين الذين اختاروا البقاء على الرغم من النداءات المتكررة لهم بالعودة إلى ديارهم".

مقتل 4 مدنيين في انفجار عبوة ناسفة باليمن

قُتل 4 مدنيين وجرح عدد آخر بانفجار عبوة ناسفة زرعت في الطريق الرئيس بمنطقة العنين بمديرية القطن في وادي حضرموت شرق اليمن، الجمعة.

وأفاد شهود عيان أن الانفجار تسبب في إحراق عدد من الدراجات النارية وإعطاب سيارة لأحد المارة.

الأجهزة الأمنية بصبراتة تعلن عدم تبعيتها لحكومة الوفاق

أعلنت الأجهزة الأمنية في صبراته الليبية عدم تبعيتها لحكومة الوفاق، مؤكدة اعترافها بالحكومة المؤقتة المعينة من مجلس النواب.

ووجهت لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب الليبي نداء للشباب المسلحين من سكان طرابلس بترك أسلحتهم والعودة إلى منازلهم وأهلهم منبهة إياهم إلى تغلغل العديد من التنظيمات الإرهابية بين صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق على حد تعبير اللجنة.

مقتل 12 حوثيا بهجوم لقوات الشرعية في صرواح

قتل 12 حوثيا في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

واندلعت المواجهات عقب هجوم مباغت شنته قوات الجيش على مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في ميسرة جبهة صرواح.

وأسفر الهجوم عن مصرع 12 من عناصر الميليشيات ظلت جثثهم متناثرة في المنطقة، لعدة ساعات، قبل أن يوجه قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء فيصل حسن بدفنها، كما أصيب عشرات آخرين من العناصر الحوثية جراء المواجهات.