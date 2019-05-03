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عاجل.. البرومو الرسمي لبرنامج المقالب"رامز في الشلال" (فيديو)

الجمعة 03/مايو/2019 - 09:01 م
عاجل.. البرومو الرسمي لبرنامج المقالبرامز في الشلال (فيديو)
رامز في الشلال
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محمد النجدي
 
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طرحت الصفحة الرسمية للفنان رامز جلال، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، البرومو التشويقي لبرنامج المقالب الذي من المقرر أن يقدمه خلال شهر رمضان المقبل والذي يحمل اسم  "رامز في الشلال"، ويُعرض على شاشة "mbc مصر".

وكتب رامز على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمي: "بسم الله توكلنا على الله، اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين..وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر يارب.. البرومو الرسمي لبرنامج #رامز_في_الشلال على MBC مصر".

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